Haber Giriş: 16 Nisan 2021 Cuma 07:50Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber/DHA
Bozcaada’da gemi karaya oturdu
[Fotoğraf: DHA]
Marmara Ereğlisi’nden Aliağa’ya giden 70 metre boyundaki Türk bandıralı BANU-S isimli gemi, Bozcaada'nın doğusu Taş Adası mevkiinde dümen arızası nedeniyle karaya oturdu.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait TÜRKELİ kurtarma römorkörü olay yerine sevk edildi.
Marmara Ereğlisi'nden Aliağa'ya giden bir yük gemisinde dümen arızası yaşandı. Gemi Bozcaada'da karaya oturdu. pic.twitter.com/S4KATqwGCR— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) April 16, 2021
Yapılan ilk kontroller sonucu 9 personeli olan ve boş olan gemide herhangi bir can kaybı ve yaralanma yaşanmadığı öğrenildi.
Gemiyi kurtarma çalışmaları sürüyor.
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