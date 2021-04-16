Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait TÜRKELİ kurtarma römorkörü olay yerine sevk edildi.

Marmara Ereğlisi'nden Aliağa'ya giden bir yük gemisinde dümen arızası yaşandı. Gemi Bozcaada'da karaya oturdu. pic.twitter.com/S4KATqwGCR — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) April 16, 2021

Yapılan ilk kontroller sonucu 9 personeli olan ve boş olan gemide herhangi bir can kaybı ve yaralanma yaşanmadığı öğrenildi.

Gemiyi kurtarma çalışmaları sürüyor.

