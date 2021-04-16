Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu ilçesinde, Ahmet Temiz idaresindeki otomobil, Gaziantep yolu havaalanı istikametine seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki ağaca çarptı.

Sağlık ekiplerince Necip Fazıl Şehir Hastanesi'ne kaldırılan sürücü, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

[Fotoğraf: AA]

Erzincan'da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

Erzincan'da Binali Tok'un kullandığı hafif ticari araç, Tercan-Gökpınar köyü yolunda direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu şarampole devrildi.

Kazada, yolcu olduğu öğrenilen İhsan Esen olay yerinde hayatını kaybederken yaralanan sürücü Tok ile yine araçta yolcu olduğu belirlenen Emin Pirencer yaralandı.

[Fotoğraf: AA]

Yaralılar, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Hastanede tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.

Kaçan otomobili kovalarken ağaca çarpan polis aracındaki 2 polis yaralandı

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde polislerin "Dur" ihtarına uymayan sürücü aracıyla kaçtı. Kaçan aracı kovalayan trafik polisi ekibi, Turgut Özal Bulvarı ile Türkmenbaşı Bulvarı kavşağında kontrolden çıkarak kaldırımdaki ağaca çarptı.

[Fotoğraf: AA]

Kazada yaralanan 2 polis memuru, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

[Fotoğraf: AA]

Kaçan aracı yakalamak için geniş çaplı araştırma başlatan ekipler, şüpheli aracı Turgut Özal Bulvarı'nda durdurdu, sürücüsünü gözaltına aldı.

[Fotoğraf: AA]

Tır ile otomobil çarpıştı: 3 ölü, 2 yaralı

Afyonkarahisar’da, Halim T idaresindeki tır Emirdağ- Bolvadin karayolu Çatallı kavşağında S.B.'nin kullandığı otomobil ile çarpıştı.

Çarpışmanın etkisi ile savrulan otomobil yol kenarındaki tarlaya girerek durabildi.

[Fotoğraf: İHA]

Kazada yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırıldı, ancak 2 kişi yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazanın ardından Cumhuriyet Savcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Kırıkkale'de kamyon, kamyonete çarptı: 1 ölü, 4 yaralı

Çorum- Kırıkkale yolunun 56'ncı kilometresinde Delice ilçesi yakınlarında, Mehmet Gürel yönetimindeki kamyon, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu Gökdeniz Kutlu'nun kullandığı kamyonete arkadan çarptı.

[Fotoğraf: DHA]

Çarpışmanın etkisiyle ağır hasar alan kamyonetteki yolcular, yola savruldu.

Kamyonet yolcularından Ali İlhan'ın hayatını kaybettiği belirlenirken, yaralılar, Erkan Pehlivan, Recep Ali Turap ve sürücüler Mehmet Gürel ile Gökdeniz Kutlu, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

[Fotoğraf: DHA]

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.