Haber Giriş: 16 Nisan 2021 Cuma 03:51Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
49 ilde FETÖ operasyonu: 27 tutuklama
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
İzmir merkezli 49 ilde düzenlenen FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 64 kişiden 27'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
İzmir merkezli 49 ilde düzenlenen FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 64 kişiden 42'sinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Hakim karşısına çıkarılan zanlılardan 27'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ soruşturmasında, örgütün silahlı kuvvetler ve emniyet yapılanmasında yer aldığı belirlenen 84 kişinin yakalanması için 12 Nisan'da operasyon düzenlenmiş, 64 kişi gözaltına alınmıştı.
Şüphelilerin örgütün sorumlularıyla ankesörlü ve kontörlü sabit hatlardan irtibat kurdukları tespit edilmişti.
Etiketler: FETÖ
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