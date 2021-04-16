Haber Giriş: 16 Nisan 2021 Cuma 08:15Son Güncelleme: Kaynak: AA
Meteorolojiden bazı bölgelere sağanak uyarısı
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Marmara'nın güneyi, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile bazı illerde bugün sağanak bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıya göre, yarın sabah saatlerine kadar yurdun kuzey kesimlerinde hava parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak.
Marmara'nın güneyi, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Sakarya, İzmir, Manisa, Amasya, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde sağanak bekleniyor. Diğer yerlerde havanın az bulutlu ve açık geçmesi öngörülüyor.
Sıcaklık güney, iç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacak
Hava sıcaklığının güney, iç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı tahmin edilirken, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor.
Rüzgarın, genellikle güneyli, kuzeybatı kesimlerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi öngörülüyor.
Etiketler: Meteoroloji Sağanak
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