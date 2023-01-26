Haber Giriş: 26 Ocak 2023 Perşembe 00:53Son Güncelleme: Kaynak: AA
İş yerinde kumar oynayanlar yakalandı
[Fotoğraf: Arşiv]
Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde iş yerinde kumar oynadığı tespit edilen 3 kişiye para cezası uygulandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, eğlence ve istirahat yerlerinde yapılan denetimlerde bir iş yerinde kumar oynandığını belirledi.
Kumar oynadığı tespit edilen 3 kişiye para cezası uygulandı, kumardan elde edildiği değerlendirilen 650 liraya el konuldu.
Ekipler, kumar oynanmasına yer temin eden şüpheli N.S'yi gözaltına aldı.
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