İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, eğlence ve istirahat yerlerinde yapılan denetimlerde bir iş yerinde kumar oynandığını belirledi.

Kumar oynadığı tespit edilen 3 kişiye para cezası uygulandı, kumardan elde edildiği değerlendirilen 650 liraya el konuldu.

Ekipler, kumar oynanmasına yer temin eden şüpheli N.S'yi gözaltına aldı.