Haber Giriş: 25 Ocak 2023 Çarşamba 23:55Son Güncelleme: Kaynak: AA
4 ayrı suçtan aranan hükümlü yakalandı
[Fotograf: AA]
Muğla'nın Menteşe ilçesinde aranan hükümlü yakalanarak cezaevine gönderildi.
İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timleri, 4 ayrı suçtan aranan ve hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan G.U'nun ilçede olduğu bilgisine ulaştı.
Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda G.U. yakalandı.
Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen hükümlü, cezaevine gönderildi.
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