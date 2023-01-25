Su tabanına inilerek dolgu inşa ediliyor. Suyun daha derine sızması ve tuzlanması engelleniyor. Yağışla gelen su, son yıllarda sayıları artan bu yer altı barajlarında toplanıyor.

Üreticinin toprağına can suyu oluyor; içme suyu olarak kullanılıyor.

2019'dan bu yana 34 ilde 105 yer altı barajı yapıldı

Tarım ve Orman Bakanlığı, kuraklığa karşı yer altı baraj projesini hızlandırdı.

2019'da 34 ilde başlatılan projedeki 246 barajdan 105'i tamamlandı. Aydın, Manisa ve İzmir en fazla yer altı barajı yapılan iller.

Yeraltı barajlarında biriken su, gerektiğinde yüzeye çekilip kullanılabiliyor. Yeraltından denize tatlı suyun boşa akıp gitmesinin önüne geçiliyor. Tatlı suyla tuzlu su birbirine karışmıyor ve elbette buharlaşma önlenmiş oluyor.

Yıl sonuna kadar baraj sayısının 150'ye çıkarılması hedefleniyor

Yer altı barajlarında biriken 33 milyon metreküp suyla, 33 bin 700 dekar tarım arazisi sulandı; yaklaşık 21 milyon metreküp içme suyu sağlandı.

2023 yılı sonunda yer altı besleme tesisi olarak da adlandırılan bu barajların sayısı 150'ye çıkacak. 50 milyon metreküp su depolanacak, 750 bin kişiye temiz içme suyu temin edilecek, 80 bin dekar arazi sulanabilecek.