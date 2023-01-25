Aralarında gıda, battaniye, kışlık kıyafetler ve temizlik ürünlerinin bulunduğu yaklaşık 900 ton yardım malzemesi taşıyan gemi, Karaçi’deki limana demirledi.

Limanda düzenlenen törene, Sind Valisi Kamran Tessori, Türkiye’nin Karaçi Başkonsolosu Cemal Sangu, AFAD Kırşehir İl Müdürü İbrahim Avşar, Türk Kızılay Pakistan Delegasyon Başkanı İbrahim Carlos Camilo, TİKA Karaçi Program Koordinatörü Halil İbrahim Başaran ve davetliler katıldı.

Törende açıklama yapan Sangu, sel mağdurlarına yalnız olmadıklarını söylemek istediklerini ifade ederek, "Türk halkı sizinle. İkinci gemi 4 Şubat’ta Karaçi’ye varacak." dedi.

Sind Valisi Tessori ise Türkiye’nin devamlı desteği dolayısıyla Ankara’ya teşekkür etti.

İçerisinde 763 ton insani yardım malzemesi bulunan ikinci iyilik gemisinin 4 Şubat'ta Karaçi'ye ulaşması bekleniyor.

AFAD'ın Pakistan'a yardımları

Pakistan'da geçen sene muson döneminde sel afetinin yaşandığı ilk andan itibaren yardım için hazırlıklara başlayan AFAD, 28 Ağustos 2022'de Pakistan'a ilk ulaşan insani yardım uçağını Türkiye’den gönderdi.

AFAD, hava köprüsünün yanında iyilik trenleriyle de Pakistan'a yardım malzemeleri ulaştırdı.

Pakistan'daki çalışmaları yerinde koordine etmek ve yerelden insani yardım malzemelerini temin etme sürecini sağlamak amacıyla Ağustos 2022'den bu yana AFAD bölgede personel bulunduruyor.

AFAD Başkanlığı koordinesinde bölgeye şimdiye kadar, 15 uçak, 13 iyilik treni seferi, bir iyilik gemisi gönderildi.

Yerelden temin olmak üzere Pakistan'a toplam 38 bin aile tipi çadır, 565 bin gıda kolisi, 2 milyon 826 bin birim tıbbi malzeme, 120 bin battaniye, yatak ve yastık, 11 bin birim mutfak seti, 9 bin birim diğer mutfak malzemeleri, 50 bin birim giyim malzemesi ve halı, 2 mobil sağlık ünitesi ve kampı ve 50 motorlu bot gönderdi.

Pakistan'da 2022'deki sel felaketi sebebiyle yaklaşık 1740 kişi hayatını kaybetti, 12 binden fazla kişi yaralandı.

Ülke genelinde 33 milyondan fazla kişinin etkilendiği sellerin maliyetinin 30 milyar doların üzerinde olduğu belirtiliyor.