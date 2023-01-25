Haber Giriş: 25 Ocak 2023 Çarşamba 21:07Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Malatya'da kırağı ağaçların dallarını kırdı
Malatya’da bir süredir etkili olan soğuk hava nedeniyle kırağı oluşuyor. Yoğun kırağı nedeniyle bazı kayısı ağaçlarının dalları kırıldı.
Malatya kent genelinde bir süredir etkili olan soğuk hava nedeniyle oluşan kırağı çok sayıda kayısı ağacına zarar verdi.
Darende ile Akçadağ ilçeleri başta olmak üzere birçok bölgede etkili olan yoğun kırağı nedeniyle çok sayıda ağaçların dalları kırılırken, bazı ağaçlar ise ortadan iki ayrıldı.
[Fotoğraf: İHA]
Kayısı bahçelerindeki karşılaştıkları manzara ile şaşkına dönen birçok üretici, sopalarla ağaçlardaki kırağıları temizlemeye çalışırken daha önce benzer bir doğa olayı ile karşılaşmadıklarını söyledi.
Etiketler: Malatya
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