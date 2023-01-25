Haber Giriş: 25 Ocak 2023 Çarşamba 20:35Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kayseri'de karısıyla tartışan kişi evi ateşe verdi
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde karısıyla tartışan koca evi ateşe verdi. Ekipler, alevlere kısa sürede müdahale ederken, dumandan etkilenen çift hastaneye kaldırıldı.
Yıldırım Beyazıt Mahallesi Yaylagül Sokak'ta bulunan tek katlı evde oturan T.Ö, henüz bilinmeyen bir nedenle karısı C.Ö. ile tartışmaya başladı. Çıkan kavgada sinir krizi geçiren T.Ö, dış kapıyı kilitleyip oturduğu odayı ateşe verdi.
C.Ö'nün ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Camdan içeri giren ekipler T.Ö'yü dışarı çıkardı.
[Fotoğraf: AA]
Dumandan etkilenen çift, ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi ve Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
Ekiplerin kısa sürede söndürdüğü yangın, evde hasara neden oldu.
Etiketler: Kayseri
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