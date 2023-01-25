Haber Giriş: 25 Ocak 2023 Çarşamba 20:28Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tunceli'de evin çatısında yangın
[Fotograf: AA]
Tunceli'de bir evin çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Cumhuriyet Mahallesi Ahmet Arif Sokak’taki müstakil bir evin çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangın nedeniyle evin çatısında hasar oluştu.
Etiketler: Tunceli
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