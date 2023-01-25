Haber Giriş: 25 Ocak 2023 Çarşamba 19:47Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kocaeli'de lastik geri dönüşüm deposunda yangın
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde geri dönüşüme gidecek araç lastiklerinin depolandığı alanda yangın çıktı. Alevler ekiplerin müdahalesiyle söndürülürken araç lastiklerinin bir kısmı yandı.
Balçık Mahallesi 3211 Sokak'ta geri dönüşüm için bekletilen lastiklerin bulunduğu alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
[Fotoğraf: AA]
Alevler, ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu söndürüldü.
Depolanan araç lastiklerinin bir kısmı yandı.
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