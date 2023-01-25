Balçık Mahallesi 3211 Sokak'ta geri dönüşüm için bekletilen lastiklerin bulunduğu alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

[Fotoğraf: AA]

Alevler, ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu söndürüldü.

Depolanan araç lastiklerinin bir kısmı yandı.