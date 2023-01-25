Haber Giriş: 25 Ocak 2023 Çarşamba 19:11Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonunda 25 gözaltı
Kırklareli'nin Vize ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 25 zanlı gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda uyuşturucu madde, av tüfeği ve fişek ele geçirildi.
Kırklareli Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Vize Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı ve Vize Sahil Güvenlik Kolluk Destek Timi Komutanlığı işbirliğinde, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.
Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde, 1000 kilitli poşet, 1 iklimlendirme sistemi, 20 uyuşturucu kullanma aparatı, 1 tabanca, 15 tabanca fişeği ve 2 av tüfeği ele geçirildi.
[Fotoğraf: AA]
Operasyonda 25 şüpheli gözaltına alındı.
Etiketler: Kırklareli Uyuşturucu
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