Kırklareli Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Vize Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı ve Vize Sahil Güvenlik Kolluk Destek Timi Komutanlığı işbirliğinde, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde, 1000 kilitli poşet, 1 iklimlendirme sistemi, 20 uyuşturucu kullanma aparatı, 1 tabanca, 15 tabanca fişeği ve 2 av tüfeği ele geçirildi.

[Fotoğraf: AA]

Operasyonda 25 şüpheli gözaltına alındı.