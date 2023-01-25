Beylikbağı Mahallesi 336 Sokak'ta, Ş.Y'nin kullandığı panelvan minibüs ile D.E. idaresindeki hafif ticari araç çarpıştı.

Kazada sürücüler Ş.Y. ve D.E. ile hafif ticari araçtaki H.M. yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı.