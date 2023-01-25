Haber Giriş: 25 Ocak 2023 Çarşamba 18:36Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kocaeli'nde trafik kazası: 3 yaralı
[Fotograf: AA]
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Beylikbağı Mahallesi 336 Sokak'ta, Ş.Y'nin kullandığı panelvan minibüs ile D.E. idaresindeki hafif ticari araç çarpıştı.
Kazada sürücüler Ş.Y. ve D.E. ile hafif ticari araçtaki H.M. yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Etiketler: Kocaeli Trafik Kazası
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