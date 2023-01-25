Haber Giriş: 25 Ocak 2023 Çarşamba 18:20Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tırdan düşen hayvanlara çarpıp aracından indi, başka aracın altında kaldı
Burdur'un Çavdır ilçesinde, tırdan düşen büyükbaş hayvanlara çarpan hafif ticari araçla otomobilin karıştığı kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 7 kişi yaralandı.
Durmuş K. idaresindeki tırdan Antalya-Denizli kara yolu Bölmepınar köyü yakınlarında yola 2 büyükbaş hayvan düştü.
Bu sırada Muammer Gündüz yönetimindeki hafif ticari araç hayvanlara çarptı.
Kazanın ardından araçtan inen Gündüz ve aracına, aynı istikamette gelen Yusuf Can S. idaresindeki otomobil çarptı.
Haber verilmesi üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri Muammer Gündüz'ün hayatını kaybettiğini belirledi. İki araçta bulunan 7 yaralı çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Ayrıca hafif ticari aracın çarptığı hayvanlardan birinin telef olduğu öğrenildi.
Etiketler: Burdur Trafik Kazası
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