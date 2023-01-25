Haber Giriş: 25 Ocak 2023 Çarşamba 18:02Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mardin'de terör örgütü PKK'ya finans sağlayanlar yakalandı
Mardin'de terör örgütü PKK'ya finans sağladıkları gerekçesiyle 5 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığınca, terör örgütü PKK/KCK'ya finans sağladıkları tespit edilen 7 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda şüphelilerden S.A, A.K, H.K, S.Ç. ve N.D. yakalandı.
Zanlıların ikametinde yapılan aramada 5 akıllı cep telefonu, 5 sim kart ve 3 hafıza kartı ele geçirildi.
Diğer 2 zanlının yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.
Etiketler: Mardin
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