Kepez Mahallesi'nde bir evin mutfak bölümünde cıvalı ateş ölçerin kırılması üzerine durum AFAD'a haber verildi.

Eve gelen Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer Tehditler (KBRN) ekibince gerekli ölçüm ve temizlik işlemleri gerçekleştirildi. Cıva bulaşan kilim, bez ve örtüler imha edilmek üzere muhafaza altına alındı.

Yapılan kontrol ve ölçümlerde tehlikeye rastlanmazken, evin mutfağı tedbir amaçlı 1 günlüğüne karantinaya alındı.