Sinop'ta kuvvetli ve gök gürültülü yağış, kent merkezi ile Türkeli ve Ayancık ilçelerinde etkili oldu. Yağış nedeniyle kent merkezindeki cadde ve sokaklarda su birikintisi oluştu.

Bazı ev ve iş yerlerinde su baskınlarının yaşandığı kentte, küçük çapta heyelanlar da meydana geldi. Belediye ekipleri su baskınlarının ve heyelanların meydana geldiği bölgelerde çalışma yaptı.

Türkeli ve Ayancık ilçelerinde ise bazı köy yolları taşan dereler nedeniyle zarar gördü.

İş makinesi sel sularına kapıldı

Bölgede yağışın boyutunu gözler önüne seren bir görüntü daha geldi. Onlarca aracın sele kapıldığı Sinop'ta bir iş makinesi de sel sularına kapıldı.

O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Saniyeler önce operatörün kepçeden ayrılmasıyla can kaybının önüne geçildi.