ABD Savunma Bakanı (Pentagon) Lloyd Austin, Rus mevkidaşı Sergey Şoygu ile iki ülke arasında başlayan stratejik istikrar diyaloğunu desteklemeye yönelik bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Pentagon'dan yapılan açıklamaya göre, Austin ve Şoygu, görüşmede, 28 Temmuz'da İsviçre'nin Cenevre kentinde yapılan ABD-Rusya Stratejik İstikrar Diyaloğu Toplantısı'nı takiben şeffaflık ve risk azaltma çabalarını ele aldı.