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Türkiye
DHA 03.10.2023 02:27

Irak'ta yangın faciasında yaralanan 20 kişi Türkiye'ye getirildi

Irak'ın Musul kentinde düğün salonundaki yangın faciasında yaralanan 20 kişi tedavi için Türkiye'ye getirildi.

Irak'ta yangın faciasında yaralanan 20 kişi Türkiye'ye getirildi
[Fotograf: DHA]

Irak'ın Musul kentinde 26 Eylül'de düğün salonunda havai fişek nedeniyle çıkan ve 114 kişinin ölümüne sebep olan yangın sırasında yaralanan 82 kişiden 20'si tedavi için Türkiye'ye getirildi.

Yaralıları taşıyan Irak'a ait askeri uçak saat 21.00 sıralarında İstanbul Havalimanı'na indi. Yaralılar ambulanslarla Gaziosmanpaşa'da bulunan özel bir hastaneye sevk edildi.

Konu ile ilgili konuşan Irak İstanbul Başkonsolosu Muhammed Selman, Türkiye’deki sağlık sektörünün gelişmiş olduğu için burayı tercih ettiklerini belirterek, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı’na minnettarlığını dile getirdi.

Irak Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Doktor Ahmed Adnan ise yaralıların burada çok iyi tedavi gördüğünü ifade ederek, Türk halkının yanlarında oldukları için minnettar olduklarını dile getirdi ve Türk hekimlerine, hemşirelerine ve hastaneye teşekkür etti.

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