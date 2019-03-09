Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Irak’ın kuzeyi, Zap ve Gara bölgelerine hava harekatı düzenlendiği belirtildi.

Hava harekatları neticesinde, terör örgütü PKK tarafından silah mevzisi, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi.

Irak kuzeyi, Zap ve Gara bölgelerine düzenlenen hava harekâtları neticesinde, bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi. pic.twitter.com/ngKcBdePrn — Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) 9 Mart 2019

Kaynak: TRT Haber