Irak'ın kuzeyine hava destekli operasyon: 2 terörist etkisiz hale getirildi

Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, terörle mücadele kapsamında Irak'ın Zap bölgesine hava destekli operasyon gerçekleştirildi.
Terörle mücadele kapsamında, 17-18 Eylül 2018’de düzenlenen hava harekâtları neticesinde eylem hazırlığında olan; Tunceli/Ovacık kırsalında altı, Irak kuzeyi Zap bölgesinde iki olmak üzere toplam sekiz silahlı bölücü terör örgütü mensubu terörist etkisiz hale getirilmiştir. pic.twitter.com/SJ9JbGUcr5— TSK (@TSKGnkur) 18 Eylül 2018
Açıklamada, söz konusu harekatta, eylem hazırlığındaki bölücü terör örgütü mensubu iki teröristin etkisiz hale getirildiği duyuruldu.
Kaynak: TRT Haber