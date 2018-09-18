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İstanbul'da çikolata fabrikasındaki yangın korkuttu

İstanbul'da bir çikolata fabrikasının yanında bulunan ve işçilerin kaldığı bölümde yangın çıktı. Yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

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İstanbulda çikolata fabrikasındaki yangın korkuttu

İstanbul Maltepe'de çikolata fabrikasının bitişiğinde bulunan işçilerin kaldığı bölümde saat 03.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü.

Yangının ardından işçilerin kaldığı bölüm ve atölye bölümünden oluşan tek katlı bina kullanılamaz hale gelirken, yangında şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı. 

Yangının kesin çıkış nedeni itfaiye ekiplerinin yapacağı çalışmanın ardından belirlenecek.

Kaynak: DHA

Etiketler: İstanbul, yangın, çikolata fabrikası yangın
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