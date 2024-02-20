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Türkiye
AA 20.02.2024 09:42

İpsala'ya açılan tır parkı sürücülere ilaç oldu

Yunanistan'a açılan İpsala Gümrük Kapısı yakınındaki tır parkı, gümrük kapısı önünde zaman zaman oluşan tır yoğunluğunu ortadan kaldırırken sürücülere de pek çok imkan sağlıyor.

İpsala'ya açılan tır parkı sürücülere ilaç oldu

Vefat eden İpsala Ticaret Borsası Başkanı İbrahim Girgin'in adının verildiği tır parkı geçen yıl temmuz ayında hizmete girdi.

İhraç yüklerini Avrupa'ya götüren tır sürücülerinin gümrük kapısı önünde yoğun dönemlerde oluşturduğu kuyruklar, 300 tır kapasiteli park alanı sayesinde ortadan kalktı.

Tır parkına giren sürücüler çıkış sırası gelene kadar vakitlerini burada geçirip dinlenirken, market, kafeterya, lokanta, yöresel ürünler pazarı, mescit, berber, döviz bürosu, duş ve çamaşırhaneden de faydalanıyor.

İpsala'ya açılan tır parkı sürücülere ilaç oldu

Park alanı yaz tatillerini geçirmek için Türkiye'ye gelen gurbetçilere de geliş ve dönüşte konforlu seyahat etme imkanı sağlıyor.

Sürücüler memnun

İspanya'ya yük taşıyan tır sürücüsü Kadir Celep, tır parkında ihtiyaç duydukları tüm hizmetleri bulabildiklerini söyledi.

Tır parkının sürücülere pek çok kolaylık sağladığını belirten Celep, "Önceden hep yol boyunda sıra oluyordu. Artık öyle bir şey yok. Burası daha güvenli. Tüm ihtiyaçlarımızı karşılayabiliyoruz. İyi ki yapmışlar. Yolda durduğumuz zaman kaza riski de oluyordu, bunu da yaşamıyoruz. Rahatça istirahatimizi de yapabiliyoruz" dedi.

Bir başka sürücü Ali Yıldız ise park alanında dinlendikten sonra yola devam etme imkanına kavuştuklarını dile getirdi.

Gümrük kapısı önündeki tır kuyruklarının artık yaşanmadığını anlatan Yıldız, "Park sayesinde olası kaza riski ortadan kalktı. Sırada beklerken düzensiz göçmenler araçlara girebiliyordu. Bu park alanı sayesinde şoförler artık daha rahat ediyor. Duş, tuvalet ve diğer ihtiyaçlarımızı burada karşılıyoruz"diye konuştu.

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