İpsala Kaymakamı Ekrem Güngör, yaptığı yazılı açıklamada, ilçede vaka sayılarının zirve yaptığı dönemde başlatılan "İpsala'da Salgını Bitirme Seferberliği"nin sonuç verdiğini belirtti.

Salgınla mücadelede denetim ve hijyen ekiplerinin fedakarca çalıştığını, herkesin üzerine düşen görevi yaptığını vurgulayan Güngör, Vali Ekrem Canalp başta olmak üzere bu mücadeleye destek veren herkese teşekkür etti.

"Kurallara uymaya devam edeceğiz"

Rehavete kapılmadan salgın kurallarına titizlikle uyulmaya devam edilmesi gerektiğini vurgulayan Güngör şunları kaydetti:

"Vaka sayılarımız hızla düştü. Çok şükür ilçemizde hasta ve vaka sayılarımız sıfır oldu. Kendi sağlığımız, sevdiklerimizin ve toplum sağlığı için, yeni acılar yaşamamak için salgın kurallarına titizlikle uymaya devam edilmesini rica ediyoruz."