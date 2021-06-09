Haber Giriş: 9 Haziran 2021 Çarşamba 07:33Son Güncelleme: Kaynak: AA
İstanbul'da metro seferlerinde aksama
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı ve M1B Yenikapı-Kirazlı Metro Hattı’nda oluşan teknik arıza nedeniyle seferler Aksaray-Ataköy ve Aksaray-Kirazlı arasında yapılıyor.
Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı ve M1B Yenikapı-Kirazlı Metro Hattı'nda teknik bir arıza meydana geldiği belirtildi.
Açıklamada, bu nedenle seferlerin Aksaray-Ataköy ve Aksaray-Kirazlı arasında yapıldığı, Yenikapı-Aksaray arasında ücretsiz İETT otobüsleriyle hizmet verileceği kaydedildi.
#MetroDuyuru #M1A #M1B— Metro İstanbul (@metroistanbul) June 9, 2021
M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı ve M1B Yenikapı-Kirazlı Metro Hattı’nda teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz Aksaray-Ataköy ve Aksaray-Kirazlı arasında yapılmaktadır. Yenikapı-Aksaray arasında ücretsiz İETT otobüsleriyle hizmet verilecektir.
Etiketler: İETT İstanbul Büyükşehir Belediyesi
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