Haber Giriş: 9 Haziran 2021 Çarşamba 04:14Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bursa'da fabrika yangını
[Fotoğraf: AA]
Bursa'da, geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı. Tesisten yükselen alevler, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu kontrol altına alındı.
Yıldırım ilçesine bağlı Vakıf Mahallesi’nde bulunan geri dönüşüm tesisinde, henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.
Çevreye saçılan kıvılcımlar tesisteki malzemeleri tutuşturdu. Alevler adeta geceyi gündüze çevirirken, çıkan duman kilometrelerce öteden görüldü.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
Yangın, ekiplerin iki saat süren müdahalesinin ardından söndürülebildi.
Fabrikada büyük çapta maddi hasar oluştu.
Etiketler: Yangın
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