Bartın’ın Kozcağız beldesindeki bir akaryakıt istasyonunda, akaryakıt almak için istasyona giren Muhammet B. aracına binip kontağı çevirdiği anda araç alev topuna döndü.

Alevler içindeki otomobilin kapısını açarak araçtan inmeyi başaran M.B. panikle araçtan uzaklaştı.

İstasyon çalışanlarının müdahalesiyle söndürüldü

İstasyon çalışanları ise yangın tüpleri ile yanan araca soğukkanlı bir şekilde müdahale etti.

Yangın, istasyon çalışanlarının müdahalesi ile kısa sürede söndürülürken, o anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay sırasında vücudunda yanıklar oluşan Muhammet B., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.