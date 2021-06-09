Haber Giriş: 9 Haziran 2021 Çarşamba 09:31Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Benzinlikte yanan aracın içinde kalan kişi son anda kurtuldu
Bartın'da akaryakıt istasyonundan yakıt alan araç bir anda alev topuna döndü. Sürücü, alevlerin sardığı otomobilden inmeyi başardı, istasyon personelinin müdahalesi ile de yangın kısa sürede söndürüldü.
Bartın’ın Kozcağız beldesindeki bir akaryakıt istasyonunda, akaryakıt almak için istasyona giren Muhammet B. aracına binip kontağı çevirdiği anda araç alev topuna döndü.
Alevler içindeki otomobilin kapısını açarak araçtan inmeyi başaran M.B. panikle araçtan uzaklaştı.
İstasyon çalışanlarının müdahalesiyle söndürüldü
İstasyon çalışanları ise yangın tüpleri ile yanan araca soğukkanlı bir şekilde müdahale etti.
Yangın, istasyon çalışanlarının müdahalesi ile kısa sürede söndürülürken, o anlar güvenlik kameralarına yansıdı.
Olay sırasında vücudunda yanıklar oluşan Muhammet B., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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