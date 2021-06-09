Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Trakya, İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Orta Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Giresun çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle batı ve güneybatı, kuzey kesimlerde kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile Erzurum, Muş, Bingöl çevrelerinde zaman zaman kuvvetli eseceği tahmin ediliyor.