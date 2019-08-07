Elbeyli ilçesi Çobanbey Sınır Kapısı üzerinden lüks araç geçirileceği bilgisi alan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı.

Çobanbey Sınır Kapısı'nda önlem alan ekipler, yabancı uyruklu M.B. idaresindeki Romanya plakalı aracı durdurdu.

Yapılan incelemede, aracın Romanya'dan 5 yıl önce çalındığı ve Interpol tarafından arandığı belirlendi.

Olayla ilgili sürücü M.B. gözaltına alındı.

Bu arada aracın Romanya'daki sahibine ulaşıldığı ve bu kişinin teslimat için Türkiye'ye davet edildiği öğrenildi.

Kaynak: AA