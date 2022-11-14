Bilecik'in Bozüyük ilçesinde yaşayan Barış Akbulut'a, bir arkadaşı vasıtasıyla yurt dışında faaliyet gösteren bir alışveriş sitesini kendisine önerildi.

Akbulut, "Bu siteden 2 bin 400 lira değerinde telefon siparişi verdiğini ve parasını gönderdiğini anlatarak, "İki ay sonra bana telefon yerine bant geldi. Bandı görünce çok şaşırdım. Hemen alışveriş sitesini aradım. Fakat muhatap hiç kimseyi bulamadım. Ben buradan herkesi uyarmak istiyorum. Kimse bilmediği yurtdışı alışveriş sitelerinden kesinlikle alışveriş yapmasın” dedi.

"Araştırarak alışveriş yapmanızı öneriyorum"

İnternetten yapılan alışveriş konusunda vatandaşların daha dikkatli olmaları yönünde uyaran Tüketici Hakları Derneği Bozüyük Şube Başkanı Hayrettin Sabırlı ise, şöyle konuştu:

"İnternet alışverişlerine devam edilsin. Ama bilindik, güvenilir, emin ve sağlam alışveriş sitelerinde alışveriş yapmalarını öneriyoruz. Dolandırıcılar her alanda cirit attığı gibi, telefon alanında, diğer alanlarda vatandaşların emeklerinin karşılığı olan paraları gasp ediyorlar. Mağdur olmamanız için daha dikkatli, itinayla ve özenle araştırarak alışveriş yapmanızı öneriyorum."