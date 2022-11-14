Emniyetten yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğünce 7-13 Kasım'da il genelinde operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda 23 şüpheli gözaltına alındı, 65 bin 665 elektronik ve muhtelif kaçak eşya, 7 ton 63 kilogram kaçak tütün, 7 bin 50 kaçak bandrol, 965 kaçak puro, 150 paket kaçak sigara, 46 kaçak cep telefonu, 9 tarihi eser niteliği taşıyan sikke ve obje, 52 mermi ve 3 milyon 687 bin 800 makaron ele geçirildi.