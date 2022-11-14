Belediyeden yapılan açıklamada, Dr. Sami Yağız Caddesi'ndeki ana hat su borusunda patlama meydana geldiği ve ekiplerin müdahale ettiği ifade edildi.

Açıklamada, patlama nedeniyle Saruhan Mahallesi perşembe pazarı, Eski Saray Mahallesi eski zahire pazarı, stadyum ve çevresi, Balhasan Mahallesi ile Mezbaha Caddesi'ne akşama kadar su verilemeyeceği duyuruldu.