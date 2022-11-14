Haber Giriş: 14 Kasım 2022 Pazartesi 12:56Son Güncelleme: Kaynak: AA
Niğde'de su borusu patladı: Bazı mahallelerde su kesilecek
[Getty]
Niğde'de Saruhan Mahallesi'ndeki ana hat su borusunun patlaması nedeniyle bazı mahallelere su ulaştırılamayacak.
Belediyeden yapılan açıklamada, Dr. Sami Yağız Caddesi'ndeki ana hat su borusunda patlama meydana geldiği ve ekiplerin müdahale ettiği ifade edildi.
Açıklamada, patlama nedeniyle Saruhan Mahallesi perşembe pazarı, Eski Saray Mahallesi eski zahire pazarı, stadyum ve çevresi, Balhasan Mahallesi ile Mezbaha Caddesi'ne akşama kadar su verilemeyeceği duyuruldu.
Etiketler: Niğde
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