Haber Giriş: 14 Kasım 2022 Pazartesi 12:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bingöl'de su fabrikasında çıkan yangın söndürüldü
[Fotograf: AA]
Bingöl'ün Solhan ilçesinde bir su fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Solhan-Muş kara yolunun Boğlan Mahallesi mevkiindeki bir su fabrikasında güç kaynağının bulunduğu bölümde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın söndürüldü.
Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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