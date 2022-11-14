Solhan-Muş kara yolunun Boğlan Mahallesi mevkiindeki bir su fabrikasında güç kaynağının bulunduğu bölümde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın söndürüldü.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.