Seyhan ilçesinde, Pınar Mahallesi'ndeki bir rezidansta, 5 yaşındaki bir çocuk, evine çıkmak için asansörü çağırdı.

Çocuk beklerken asansör kapısının kenarındaki mermer, büyük bir gürültü ile düştü.

Küçük çocuk, mermerin altında kalmaktan son anda kurtuldu. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.