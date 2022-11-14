Haber Giriş: 14 Kasım 2022 Pazartesi 11:40Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Asansörün kenarından düşen mermerden son anda kurtuldu
Adana'da 5 yaşındaki çocuk, asansörün kenarındaki duvardan düşen mermerin altında kalmaktan son anda kurtuldu. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Seyhan ilçesinde, Pınar Mahallesi'ndeki bir rezidansta, 5 yaşındaki bir çocuk, evine çıkmak için asansörü çağırdı.
Çocuk beklerken asansör kapısının kenarındaki mermer, büyük bir gürültü ile düştü.
Küçük çocuk, mermerin altında kalmaktan son anda kurtuldu. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Etiketler: Adana
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