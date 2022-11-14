Haber Giriş: 14 Kasım 2022 Pazartesi 10:54Son Güncelleme: Kaynak: AA
İzmir'de temizlik malzemesi ambalajlarında 895 litre etil alkol ele geçirildi
[Fotograf: AA]
İzmir'de "oto cam suyu" ve "yüzey temizleyici" ambalajlarıyla satışa sunulmuş 895 litre etil alkol ele geçirildi.
İzmir Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte içki yapımında kullanılmak üzere kaçak şekilde üretilen etil alkolün sosyal medya siteleri üzerinden, "oto cam suyu" ve "yüzey temizleyici" görünümünde pazarlandığını belirledi.
Çiğli ilçesindeki iki kargo şubesi ile bir depoya baskın düzenlendi.
Yapılan aramamalarda "oto cam suyu" ve "yüzey temizleyici" ibarelerinin yer aldığı etiketler bulunan bidonlarda, 895 litre etil alkol ile 5 bin 100 taklit etiket ele geçirildi.
Adreslerde bulunan Ö.A, M.K ve B.B. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ö.A, sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Diğer 2 şüpheli, serbest bırakıldı.
Etiketler: İzmir Sahte Alkol
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