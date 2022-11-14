Piremir Mahallesi'nde alkol aldıktan sonra fenalaşan 5 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sahte içkiden zehirlendiği şüphesiyle tedaviye alınanlardan Ş.Ç. ile E.O, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. N.E., K.C. ve F.İ.'nin tedavisi sürüyor.

Akçağlayan Mahallesi'nde de içki içtikten sonra rahatsızlanan M.K. ihbar üzerine sağlık ekiplerince aynı hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri her iki olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.