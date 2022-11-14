Haber Giriş: 14 Kasım 2022 Pazartesi 09:46Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sahte içkiden zehirlendiği şüphesiyle hastaneye kaldırılan 2 kişi yaşamını yitirdi
[Fotograf: DHA]
Bursa'nın Yıldırım ilçesinde sahte içkiden zehirlendiği şüphesiyle hastaneye kaldırılan 6 kişiden 2'si hayatını kaybetti. 4 kişinin tedavisi sürüyor.
Piremir Mahallesi'nde alkol aldıktan sonra fenalaşan 5 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Sahte içkiden zehirlendiği şüphesiyle tedaviye alınanlardan Ş.Ç. ile E.O, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. N.E., K.C. ve F.İ.'nin tedavisi sürüyor.
Akçağlayan Mahallesi'nde de içki içtikten sonra rahatsızlanan M.K. ihbar üzerine sağlık ekiplerince aynı hastaneye kaldırıldı.
Polis ekipleri her iki olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.
Etiketler: Bursa Sahte İçki
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