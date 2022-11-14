Haber Giriş: 14 Kasım 2022 Pazartesi 09:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
Samsun'da trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı
[Fotograf: TRT Haber]
Samsun'da otomobil ile traktörün çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
Samsun'da Taşova-Ladik kara yolu Çakırgümüş Mahallesi'nde, H.K.'nin kullandığı plakalı otomobil, A.G. idaresindeki 34 UP 8940 plakalı traktörle çarpıştı.
Sürücüler ile yanında bulunan N.K., H.K. ile İ.K. yaralandı.
Sağlık ekiplerince Ladik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan İ.K. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Diğer yaralılar ise Samsun'daki hastanelere sevk edildi.
Etiketler: Samsun Trafik Kazası
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