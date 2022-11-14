Haber Giriş: 14 Kasım 2022 Pazartesi 12:04Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'da minibüs sulama kanalına devrildi: 13 yaralı
[Fotograf: İHA]
Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, otomobil ve kamyonetle çarpışması sonucu boş sulama kanalına devrilen minibüsteki 13 kişi yaralandı.
Sürücüleri ve plakaları öğrenilemeyen şehir içi yolcu minibüsü, otomobil ve kamyonet, Çağırkanlı Mahallesi'nde çarpıştı.
Kazada, sürücüsünün kontrolünden çıkan minibüs yol kenarındaki boş sulama kanalına devrildi.
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 13 kişi, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Etiketler: Adana Trafik Kazası
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