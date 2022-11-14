İstanbul'daki patlamanın ardından bölgede kalan bebek arabasının sahibi Tamer Sinan, o anlarda yaşadıklarını anlattı.

Patlama ile beraber büyük bir basınç hissettiklerini söyleyen Sinan, arabaya sarıldığını fakat patlamanın kendisini fırlattığını belirterek, ''Birden bire çok büyük bir gürültü basınç oldu çocuk arabası elimdeydi arabaya sarıldım ama bizi de fırlattı hatta çocuk arabası da orada kalmış. Çocuk arabası sizin miydi efendim? evet. Alamadık bir daha işte. Kucağıma aldım koşarak çıktı. Çocuğun durumu nasıl. Yüzünde yaralar var kafasında var hayati bir tehlike yok ama. En azından sağ olduğuna seviniyoruz. eşimin İki ayağına şarapnel girmiş. benim de bir ayağıma kulağımızı kaybettik duyma şeyi gitti. + inanın bize ne olduğu umrumda değil işte evlatlara insan acıyor yani'' dedi.