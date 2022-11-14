Haber Giriş: 14 Kasım 2022 Pazartesi 13:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
18 saatlik çaba sonuç verdi: Boşandığı eşini rehin alan kişi ikna edildi
[Fotograf: AA]
Çorum'da, eski eşini silahla rehin alan zanlı, polis ekiplerinin 18 saat süren çalışması sonucu ikna edilerek gözaltına alındı.
M.Y., elinde tüfekle boşandığı eşinin Çiftlik Çayırı'nda bulunan evine gitti.
Eski eşinin çocuklarını kendisine göstermediğini iddia eden M.Y., eski eşini, onun kız kardeşini, annesini ve iki çocuğunu rehin aldı.
İhbar üzerine eve polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerinin müzakeresi sonucu M.Y., çocukları, eski kayınvalidesi ve boşandığı eşinin kız kardeşinin evden çıkmasına izin verdi.
Şüpheli gözaltına alındı
Evin bulunduğu sokak polis ekiplerince güvenlik şeridi ile kapatıldı. Çorum Emniyet Müdürü Mehmet Gülser olay yerine gelerek müzakerelere katıldı.
Eski eşini rehin tutmaya devam eden M.Y., 18 saat süren çalışmaların ardından ikna edilerek gözaltına alındı.
Etiketler: Çorum
Son Haberler
- 15:16
- 15:16
- 15:19
- 15:11
- 15:10
Sıradaki Haber
Başkentte kaçakçılık operasyonu: 23 gözaltı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz