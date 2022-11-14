M.Y., elinde tüfekle boşandığı eşinin Çiftlik Çayırı'nda bulunan evine gitti.

Eski eşinin çocuklarını kendisine göstermediğini iddia eden M.Y., eski eşini, onun kız kardeşini, annesini ve iki çocuğunu rehin aldı.

İhbar üzerine eve polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerinin müzakeresi sonucu M.Y., çocukları, eski kayınvalidesi ve boşandığı eşinin kız kardeşinin evden çıkmasına izin verdi.

Şüpheli gözaltına alındı

Evin bulunduğu sokak polis ekiplerince güvenlik şeridi ile kapatıldı. Çorum Emniyet Müdürü Mehmet Gülser olay yerine gelerek müzakerelere katıldı.

Eski eşini rehin tutmaya devam eden M.Y., 18 saat süren çalışmaların ardından ikna edilerek gözaltına alındı.