İnsan tacirlerinin hedefinde gençler var

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'nün 2014'te operasyonel hale gelmesi ve her yıl artan şekilde yürütülen farkındalık faaliyetleri sonucu, yıllar itibarıyla tanımlanan mağdur sayısında artış oldu.

Genel Müdürlük tarafından 2014'te 50, 2015'te 108, 2016'da 181, 2017'de 303 kişi insan ticareti mağduru olarak tespit edildi.

Bu kapsamda, 66 kişinin insan ticareti mağduru olduğu Antalya, en çok mağduriyetin görüldüğü kent olarak kayıtlara geçti.

İnsan ticareti mağduru olan yabancı uyrukluların sayısı İstanbul'da 48, Ankara'da 28, Şanlıurfa'da 22 ve İzmir'de 20 olarak belirlendi.

İş gücü istismarı

2014-2017 yılları arasında tanımlanan 642 insan ticareti mağdurundan 460'sı cinsel istismar maksatlı insan ticaretine maruz kalan kadınlardan oluştu. Aynı dönemde 108 kişinin iş gücü istismarından mağdur olduğu tespit edildi.

Türkiye'de 2014-2017 arasında 74 kişi zorla dilendirme mağduru olarak saptandı.

Geçen yıl ise 186 kişi cinsel istismara, 52 kişi iş gücü istismarına maruz kaldı, 65 kişinin dilendirildiği belirlendi.

Suriyeliler ilk sırada

Türkiye'de insan ticareti mağdurlarının uyruklarına bakıldığında Suriyelilerin ilk sırada olduğu görüldü. 86 Suriyelinin geçen yıl insan ticareti mağduru olduğu tespiti yapıldı.

İkinci sırada 31 kişiyle Kırgız, üçüncü sırada 25 kişiyle Fas, dördüncü sırada 20 kişiyle Moldova ve beşinci sırada 19 kişiyle Özbekistan uyruklular yer aldı.

Mağdurlar genellikle gençler

Tanımlanan insan ticareti mağdurlarının genellikle 18-35 yaş aralığında olduğu görüldü.

Geçen yıl 18 yaş altı 98, 18-25 yaş arası 124, 26-35 yaş grubu 61, 36 yaş üstü ise 20 yabancı, insan ticareti mağduru oldu. Geçen yıl insan ticaretinden mağdur olan 303 kişiden 222'si 25 yaşın altındaki gençlerden oluştu.

"Türkiye Palermo Protokolü'nü iç hukukuna kazandıran ilk ülkelerden"

Göç İdaresi Genel Müdür Vekili Abdullah Ayaz, insan ticareti suçunu oluşturan eylemlerin insanlık tarihi kadar eski olduğunu söyledi.

21. yüzyıla gelindiğinde insan ticareti suçunun ciddi boyutlara ulaşması ve küresel ölçekte tüm ülkeleri etkilemesi nedeniyle insan ticaretiyle mücadele çalışmalarının hız kazandığını belirten Ayaz, bu kapsamda, insan ticareti özelinde hazırlanan ve içerisinde insan ticareti suçuyla mücadele ve mağdurların korunması alanında detaylı hükümler barındıran "Palermo Protokolü"nün hazırlandığını ve imzaya açıldığını ifade etti.

Türkiye'nin bu protokolü imzalayan ve iç hukukuna kazandıran ülkeler arasında ilk sıralarda yer aldığını vurgulayan Ayaz, protokolde insan ticaretinin tanımı yapılarak taraf devletlere ceza kanunlarında insan ticaretini suç olarak düzenlemeleri konusunda sorumluluk yüklendiğini dile getirdi.

"Kişiler lüks yaşam ve evlenme vaatleriyle kandırılıyor"

Ayaz, 81 ilde farkındalık çalışmalarının ve eğitim faaliyetlerinin devam ettiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Tüm çabalara karşın Türkiye insan ticareti suçunda hedef ülke konumundadır. Bunun nedeni ise ülkemizin coğrafi konumu itibarıyla savaşların yaşandığı, ekonomik geri kalmışlık ve toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin hakim olduğu bölgelere komşu olmasının yanı sıra son 10 yılda yaşanan ekonomik istikrar sonucu yabancılar tarafından tercih edilen ülkelerin başında gelmesidir. 2017 verilerine bakıldığında tanımlanan 303 mağdurun 202'sinin 25 yaş altı gençlerden ve çocuklardan oluştuğunu görülmektedir."

Kaynak: AA