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Bakan Pakdemirli: Fındık üreticilerinin mağdur olmaması için önlem alındı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından 2018 yılı ürünü fındık piyasasını düzenlemek için gerekli hazırlıkların yapıldığını açıkladı.

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Bakan Pakdemirli: Fındık üreticilerinin mağdur olmaması için önlem alındı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, fındıkta fiyat istikrarını sağlamak amacıyla Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) müdahalesiyle ilgili değerlendirmede bulundu.

Bu yılki fındık hasadının başladığını hatırlatan Pakdemirli, 700 bin hektar alanda 500 bin civarında üreticiyi doğrudan ilgilendiren ve ülkenin en önemli tarımsal ihracat ürünü olan fındık hasadının bereketli geçmesini temenni ettiğini vurguladı.

Hasatla birlikte piyasa fiyat istikrarı ve TMO müdahalesi hususunda tereddütlerin ortaya çıktığının görüldüğüne dikkati çeken Pakdemirli, şunları kaydetti:

"Görevlendirildiği tarımsal ürünlerle ilgili piyasa düzenleme görevini başarıyla yürüten TMO Genel Müdürlüğü tarafından, 2018 yılı ürünü fındık piyasasını düzenlemek için gerekli hazırlıklar yapılmış ve fındık üreticilerimizin mağduriyet yaşamaması için her türlü önlem alınmıştır. Alım politikalarına ilişkin açıklamalar önümüzdeki günlerde ayrıca yapılacaktır."

Kaynak: AA
 

Etiketler: fındık hasadı, Bekir Pakdemirli
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