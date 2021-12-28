Kocaeli’nin İzmit ilçesinde yaşayan inşaat işçisi Hasan Akyol şantiyede çalıştığı sırada dengesini kaybederek yerde bulunan 40 santimlik demir testerenin üzerine düştü.

Üzerine düştüğü testere sırtına saplanan işçi kendi imkanlarıyla hastaneye gitti.

Akyol, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ameliyata alınmadan önce itfaiye ekiplerinden yardım istendi.

Hastanenin acil bölümünde itfaiye ekiplerince saplanan testerenin dışarıda kalan kısmı kesildi.

Acilde yapılan işlemlerin ardından Hasan Akyol vücudunda kalan parçanın çıkarılması için ameliyata alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.