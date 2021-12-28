Haber Giriş: 28 Aralık 2021 Salı 22:53Son Güncelleme: Kaynak: İHA
İnşaattan düşen işçinin sırtına demir testere saplandı
[Fotoğraf: İHA]
Kocaeli'de inşaatta çalıştığı sırada yere düşen işçinin sırtına saplanan demir testere itfaiyenin de yardımıyla doktorlar tarafından çıkarıldı.
Kocaeli’nin İzmit ilçesinde yaşayan inşaat işçisi Hasan Akyol şantiyede çalıştığı sırada dengesini kaybederek yerde bulunan 40 santimlik demir testerenin üzerine düştü.
Üzerine düştüğü testere sırtına saplanan işçi kendi imkanlarıyla hastaneye gitti.
Akyol, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ameliyata alınmadan önce itfaiye ekiplerinden yardım istendi.
Hastanenin acil bölümünde itfaiye ekiplerince saplanan testerenin dışarıda kalan kısmı kesildi.
Acilde yapılan işlemlerin ardından Hasan Akyol vücudunda kalan parçanın çıkarılması için ameliyata alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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