Uzunköprü'de dün gece başlayan sağanak öğleden sonra şiddetini artırdı. İlçede metrekareye 24 saatte 60 kilograma yakın yağış düştü.

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde etkili olan sağanak sonucu sanayi sitesindeki iş yerlerini su bastı. Taşan dereler nedeniyle göle dönen bazı köy yolları ulaşıma kapandı. Bölgedeki son durumu @trthaber muhabiri Yavuz Demir aktardı.https://t.co/5MaaXuB7kv pic.twitter.com/XotRdmOEV7 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) December 28, 2021

Yollarda su birikintileri oluştu, bazı bodrum katlar su altında kaldı. Kırkavak Deresi bazı bölgelerde yatağından çıktı.

48 hanenin sakini tahliye edildi

AFAD ekipleri Atatürk Mahallesi Vakıf Sitesi'ndeki 48 hanenin sakinlerini tahliye etti.

Vali Canalp bölgeyi ziyaret etti

İlçeye gelerek yetkililerden bilgi alan Edirne Valisi Ekrem Canalp, "Üst katlara çıkmak isteyen vatandaşlarımız üst katlara çıkacaklar, diğer vatandaşlarımızı da Kredi ve Yurtlar Kurumu yurduna alacağız" dedi.

AFAD'dan açıklama

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan açıklamada, Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde, akşam saatlerindeki aşırı yağışlar sonucunda sel ve su baskınlarının yaşandığı, 112 acil çağrı merkezine 11 ihbarın ulaştığı bilgisi paylaşıldı.

Vatandaşlar güvenli bölgeye alındı

Bölgede, Edirne İl AFAD, 112, emniyet ve itfaiye ekiplerinin çalışmalarının devam ettiği, 1 araçta mahsur kalma ve 10 evde su baskını ihbarı üzerine bölgeye ulaşan ekipler tarafından yapılan çalışmalar sonucunda, vatandaşların güvenli bölgeye alındığı kaydedildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiler doğrultusunda, gece saatleri itibarıyla bölgede yağışların etkili olmaya devam edeceği aktarıldı.