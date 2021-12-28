Haber Giriş: 28 Aralık 2021 Salı 22:45Son Güncelleme: Kaynak: AA
Akıntıya kapılan otomobildeki iki kişi kurtarıldı
[Fotoğraf: AA]
Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesinde sağanak nedeniyle taşan derenin akıntısına kapılan otomobildeki iki kişi, iş makinesi ile güvenli alana alındı.
Cahit Eyili idaresindeki otomobil Kaynarca-Lüleburgaz yolunda, Kaynarca deresinin taşması sonucu akıntıya kapıldı. Sürücü Eyili ile Egemen Karaçör, otomobilin tavanına çıkarak yardım istedi.
Bölgeye İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, Ulusal Medikal Kurtarma ile belediye ekipleri sevk edildi.
Eyili ve Karaçör, iş makinesi ile kurtarıldı. İki kişi 112 Acil Sağlık ekiplerince Pınarhisar Devlet Hastanesine götürüldü.
Ekipler, bölgedeki çalışmalarını sürdürüyor.
Etiketler: Kırklareli Sağanak
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