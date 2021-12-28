Haber Giriş: 28 Aralık 2021 Salı 22:41Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hasta yakını iki doktoru darbetti
Zonguldak'ta iki doktoru darbettiği ileri sürülen hasta yakını, gözaltına alındı.
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne gelen H.B, hastasının ameliyata erken alınmadığı gerekçesiyle görevli Dr. Öğretim Üyesi Ergin Bilgin ve Dr. Öğretim Üyesi Deniz Baklacı ile tartışmaya başladı.
Tartışmanın büyümesi üzerine H.B, iki doktora saldırdı. Olayın ardından iki doktor, aynı hastaneden darp raporu aldı.
Polis ekiplerince gözaltına alınan şüphelinin, Kozlu İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.
Etiketler: Zonguldak
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