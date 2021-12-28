Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne gelen H.B, hastasının ameliyata erken alınmadığı gerekçesiyle görevli Dr. Öğretim Üyesi Ergin Bilgin ve Dr. Öğretim Üyesi Deniz Baklacı ile tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine H.B, iki doktora saldırdı. Olayın ardından iki doktor, aynı hastaneden darp raporu aldı.

Polis ekiplerince gözaltına alınan şüphelinin, Kozlu İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.