Haber Giriş: 15 Ocak 2021 Cuma 21:31Son Güncelleme: Kaynak: AA
İngiltere-Katar seferini yapan uçak Şanlıurfa’ya acil iniş yaptı
[Fotoğraf: İHA]
İngiltere'den Katar'a giden yolcu uçağı, bir kişinin göğüs ağrısı şikayeti üzerine Şanlıurfa'ya zorunlu iniş yaptı. Havalimanında görevli sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yolcu, koronavirüs şüphesiyle karantinaya alındı.
Londra'dan Doha'ya giden Katar Havayollarına ait yolcu uçağı, Katar asıllı bir yolcunun artan göğüs ağrısı şikayetleri üzerine Şanlıurfa'daki GAP Havalimanı'na zorunlu iniş yaptı.
Havalimanında görevli sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yolcu, Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Uçak yapılan işlemlerinin ardından yeniden havalanarak seferine devam etti.
Öte yandan, yolcunun yeni tip koronavirüs (COVID-19) şüphesiyle karantinaya alındığı öğrenildi.
Etiketler: İngiltere Katar Koronavirüs
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