Haber Giriş: 15 Ocak 2021 Cuma 20:13Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Oyuncak dükkanındaki hırsızlık güvenlik kamerasında
Burdur'da bir oyuncak dükkanında yaşanan hırsızlık güvenlik kamerasına takıldı.
Burdur’da bir kadın sabah saatlerinde oyuncakçıdan arızalı bir oyuncak çaldı.
Kadın öğleden sonra aynı oyuncakçıya tekrar gelip çaldığı oyuncağın aynısından satın aldı.
İş yeri sahibi oyuncağın pilini taktığı sırada kadın ikinci kez hırsızlık yaparak oyuncak araba çaldı.
Kadının oyuncağı elindeki poşete atması güvenlik kamerasına yansıdı.
Etiketler: Hırsızlık
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