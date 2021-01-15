Haber Giriş: 15 Ocak 2021 Cuma 20:09Son Güncelleme: Kaynak: AA
Antalya'da çeşitli suçlardan aranan 103 kişi yakalandı
Antalya'da çeşitli suçlardan aranan 103 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, hakkında yakalama kararı bulunan kişilere yönelik çalışma başlattı.
Belirlenen adreslere 66 ekibin katılımıyla eş zamanlı düzenlenen operasyonda çeşitli suçlardan aranan 103 kişi yakalandı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılardan bazıları, adliyeye sevk edildi.
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